РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Наземный переход в Королеве на станции «Подлипки Дачные» не будут закрывать до сентября, за это время приведут в порядок подземный переход, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе выездного совещания.

В понедельник по инициативе городской администрации состоялось выездное совещание совместно с представителями транспортной прокуратуры и РЖД по вопросу закрытия наземного перехода. Транспортная прокуратура выдала предписание о закрытии перехода в связи с его опасностью.

«Мы еще раз осмотрели переход, оценили пассажиропоток. К сожалению, далеко не все соблюдают правила и перебегают переход прямо перед поездом, несмотря на предупреждения и «змейку», создавая аварийную обстановку. Мы приняли решение, что до 1 сентября РЖД отремонтирует подземный переход и до этого времени наземный закрывать не будем. В начале сентября выйдем снова с проверкой, посмотрим, как будет работать подземный переход и уже тогда решим закрывать наземный переход или проводить его реконструкцию. В таком виде его точно оставлять нельзя», - сказал Копцик.

Только в этом году на станции «Подлипки Дачные» погибли восемь человек.