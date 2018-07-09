РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. В Красногорске в понедельник открыли выставку рисунков, поделок и стихов «Нам не безразлично будущее России», посвященную выборам, свои работы на ней представили дети с ограниченными возможностями здоровья, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«В этом (2018 году – ред.) году избирательная комиссия Московской области впервые провела творческий интеллектуальный конкурс среди детей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 100 детей Подмосковья из 23 образовательных организаций. На выставке представлены рисунки, поделки и стихи победителей и призеров конкурса, а также учебно-методическая литература, изданная Мособлизбиркомом», – сказал член избирательной комиссии региона Виктор Ярославцев.

Он пояснил, что выставка проводится в рамках областного фестиваля «Подмосковье выбирает». Красногорск стал вторым округом Подмосковья, принявшим выставку. Ранее с работами познакомились жители Одинцова. Всего же передвижная выставка охватит девять муниципалитетов Подмосковья.

«Главная цель выставки – повысить избирательную активность молодежи и разъяснить основы избирательного права», – отметил Ярославцев.

Экспозиция представлена в Молодежном центре Красногорска. В открытии выставки приняли участие руководитель местного отделения исполкома партии «Единая Россия» Елена Прочаковская, председатель избирательной комиссии №2 муниципалитета Сергей Жарков.