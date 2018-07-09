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Шпаргалки

Как получить квоту на высокотехнологичную медпомощь

Как получить квоту на специализированную медпомощь в России и за рубежом, узнала корреспондент РИАМО.
© РИАМО, Александр Манзюк
1

Порядок получения квоты на лечение в РФ

© РИАМО, Александр Манзюк

Право на получение бесплатной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) имеют все граждане РФ согласно Конституции РФ. Главное условие получения ВМП – наличие соответствующих медицинских показаний.

«Независимо от вида, ВМП является бесплатной, поскольку включена в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и финансируется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Поэтому каждый нуждающийся гражданин может получить квоту на лечение», - говорит представитель страховой группы «АК БАРС» Елена Сафина.

С перечнем видов высокотехнологичной специализированной медпомощи, которые оказываются в России за счет средств ФФОМС согласно госпрограмме на 2017 и 2018-2019 годы, можно ознакомиться здесь.

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Алгоритм получения направления на высокотехнологичную медпомощь определен Приказом МЗ РФ от 29.12.2014г. №930н «Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»:

 - Необходимо обратиться к лечащему врачу по месту прописки. Медпоказания к оказанию ВМП определяет терапевт и направляет пациента в Минздрав с полным пакетом документов (направление, выписка, результаты медицинских обследований)

 - Собирается специальная комиссия Минздрава, которая на основании предоставленной медицинской документации принимает решение о возможности выдачи пациенту квоты. Процедура проводится в течение 10 дней.

 - Оформляется талон на получение ВМП. Если заболевание включено в систему ОМС, то всю документацию оформляет принимающая медицинская организация; если помощь требуется специфическая, то документы отправляют на рассмотрение в комиссию соответствующего органа управления здравоохранением (ОУЗ). Выписка из протокола решения комиссии ОУЗ направляется в направляющую медицинскую организацию, а также выдается на руки пациенту.

 - Клиника, которая располагает необходимым оборудованием, также созывает комиссию и рассматривает поступивший запрос, обычно это происходит в течение 7 рабочих дней со дня оформления талона на оказание ВМП.

 - Пациента извещают о решении комиссии (обычно через медицинскую организацию, направившую его на дальнейшее лечение) и выдают направление с указанием даты госпитализации.

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Врач-кардиолог, аритмолог Андрей Климкин отмечает, что очень важно подать запрос как можно скорее. Квота ВМП – это обязательство государства выделить на лечение пациента с определенным диагнозом определенную сумму денег. Для этого в конце каждого года клиника подает заявку на финансирование квот, а деньги на лечение пациентов приходят в начале каждого года. Таким образом, пациент, обратившийся за квотой в конце года, может столкнуться с тем, что квоты уже закончились.

Адвокат Дмитрий Зацаринский советует самостоятельно выбрать лечебное учреждение, в котором вы планируете получить помощь. При этом медучреждение должно иметь соответствующую лицензию на оказание ВМП.

После первичной консультации со специалистами и ознакомлением с выписками, в больнице созывается так называемый «квотный комитет», и по конкретному случаю выносится «квотное решение». В этом решении, как правило, указано, что данное лечебное учреждение готово взять вас на госпитализацию по бесплатной квоте на лечение. Уже имея на руках это решение, вы обращаетесь в департамент или министерство здравоохранения своего региона. Этот путь значительно быстрее, в среднем занимает 1-3 недели.

Стоит узнать и о наличии льгот в соседних регионах. Можно встать на очередь в нескольких медицинских учреждениях, но тогда для каждого придется проходить отдельную комиссию.

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2

Необходимые документы

© РИАМО

Для получения квоты на ВМП необходимо собрать следующие документы:

- выписка из карточки больного, заверенную у главного врача по месту лечения;

- оригиналы результатов анализов (если они были назначены при обследовании лечащим врачом);

- заявление (врач объяснит, как оформить);

- копия паспорта либо свидетельства о рождении ребенка (для несовершеннолетнего ребенка);

- копия полиса ОМС;

- копия полиса об обязательном пенсионном страховании;

- копия страхового счета лицевого счета (индивидуального).

Здесь можно отследить статус вашего талона на получение ВМП.

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3

Если требуется лечение за рубежом

© РИАМО, Александр Манзюк

Государство берет на себя финансирование такого лечения лишь в том случае, если в России эффективные методы лечения такого заболевания отсутствуют, что должно подтверждаться официальным заключением врачебной комиссии федерального медицинского учреждения. Официально перечень заболеваний, которые не лечатся в России, не утвержден.

Юрист Европейской Юридической Службы Анна Кудрявцева говорит, что пациент имеет право обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги по направлению на лечение за пределы территории Российской Федерации в Министерство здравоохранения РФ.

В случае принятия положительного решения, заключается договор о выделении средств на оплату проезда и проживание пациента за рубежом, а также суточные на все время пребывания там для самого больного и сопровождающего его лица, если такое сопровождение необходимо. Одновременно заключается договор на оплату лечения с иностранной клиникой.

Максимальный срок на оформление – не более 92 рабочих дней с момента поступления заявления и всех необходимых документов.

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Порядок обращения за предоставлением медпомощи за рубежом:

1. Предоставить в Минздрав РФ копию паспорта (свидетельства о рождении пациента), копию выписки (эпикриза) из медкарты стационарного больного, выданного федеральным учреждением здравоохранения, в которое пациент был направлен в установленном законодательством РФ порядке, то есть по направлению нижестоящих медучреждений и органов здравоохранения субъектов РФ, с рекомендациями о необходимости диагностики и/или лечения за пределами территории РФ. При этом выписка должна быть выдана не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления о лечении за границей в Минздрав РФ.

2. Минздрав направляет запросы в 2 и более федеральных медучреждений по профилю заболевания пациента о представлении медзаключения о наличии (отсутствии) показаний для направления пациента на лечение за пределы территории РФ;

3. После поступления от указанных федеральных медучреждений медзаключений принимается решение о том, направить пациента на лечение за границу или нет.

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Надежда Бабушкина
БольницыЗдравоохранениеВрачи
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