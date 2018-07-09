Как получить квоту на высокотехнологичную медпомощь

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Право на получение бесплатной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) имеют все граждане РФ согласно Конституции РФ. Главное условие получения ВМП – наличие соответствующих медицинских показаний.

«Независимо от вида, ВМП является бесплатной, поскольку включена в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и финансируется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Поэтому каждый нуждающийся гражданин может получить квоту на лечение», - говорит представитель страховой группы «АК БАРС» Елена Сафина.

С перечнем видов высокотехнологичной специализированной медпомощи, которые оказываются в России за счет средств ФФОМС согласно госпрограмме на 2017 и 2018-2019 годы, можно ознакомиться здесь.

Алгоритм получения направления на высокотехнологичную медпомощь определен Приказом МЗ РФ от 29.12.2014г. №930н «Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»:

- Необходимо обратиться к лечащему врачу по месту прописки. Медпоказания к оказанию ВМП определяет терапевт и направляет пациента в Минздрав с полным пакетом документов (направление, выписка, результаты медицинских обследований)

- Собирается специальная комиссия Минздрава, которая на основании предоставленной медицинской документации принимает решение о возможности выдачи пациенту квоты. Процедура проводится в течение 10 дней.

- Оформляется талон на получение ВМП. Если заболевание включено в систему ОМС, то всю документацию оформляет принимающая медицинская организация; если помощь требуется специфическая, то документы отправляют на рассмотрение в комиссию соответствующего органа управления здравоохранением (ОУЗ). Выписка из протокола решения комиссии ОУЗ направляется в направляющую медицинскую организацию, а также выдается на руки пациенту.

- Клиника, которая располагает необходимым оборудованием, также созывает комиссию и рассматривает поступивший запрос, обычно это происходит в течение 7 рабочих дней со дня оформления талона на оказание ВМП.

- Пациента извещают о решении комиссии (обычно через медицинскую организацию, направившую его на дальнейшее лечение) и выдают направление с указанием даты госпитализации.

Врач-кардиолог, аритмолог Андрей Климкин отмечает, что очень важно подать запрос как можно скорее. Квота ВМП – это обязательство государства выделить на лечение пациента с определенным диагнозом определенную сумму денег. Для этого в конце каждого года клиника подает заявку на финансирование квот, а деньги на лечение пациентов приходят в начале каждого года. Таким образом, пациент, обратившийся за квотой в конце года, может столкнуться с тем, что квоты уже закончились.

Адвокат Дмитрий Зацаринский советует самостоятельно выбрать лечебное учреждение, в котором вы планируете получить помощь. При этом медучреждение должно иметь соответствующую лицензию на оказание ВМП.

После первичной консультации со специалистами и ознакомлением с выписками, в больнице созывается так называемый «квотный комитет», и по конкретному случаю выносится «квотное решение». В этом решении, как правило, указано, что данное лечебное учреждение готово взять вас на госпитализацию по бесплатной квоте на лечение. Уже имея на руках это решение, вы обращаетесь в департамент или министерство здравоохранения своего региона. Этот путь значительно быстрее, в среднем занимает 1-3 недели.

Стоит узнать и о наличии льгот в соседних регионах. Можно встать на очередь в нескольких медицинских учреждениях, но тогда для каждого придется проходить отдельную комиссию.

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