РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы почти 30% частных домовладений заключили договоры на вывоз мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по перезаключению договоров на вывоз мусора частными лицами. Всего из 8 040 частных домов городского округа Люберцы договоры на вывоз мусора заключен у 2 312 домов, что составляет 29% (по состоянию на 9 июля – ред.). <…> Ежедневно ответственные за эту работу сотрудники администрации будут отчитываться. Необходимо составить дорожную карту и прописать сроки решения проблемы», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в поселке Октябрьский все 220 частных домов имеют договоры на вывоз мусора. В поселке Томилино 1 905 частных домовладений, за текущую неделю 35 домов заключили договоры, в итоге 664 дома – это 35%.

«В поселке Красково 1 217 частных домов, за неделю (2-8 июля – ред.) восемь домовладений заключили договоры на вывоз мусора. Итого всего 631 домов – это 52%. В Малаховке 4 700 частных домовладений, за неделю 96 заключили договоры. Теперь их 797 домов – это 17%», – пояснил Ружицкий.

По его словам, ежедневно проводится контроль за компаниями, осуществляющими вывоз мусора с территории горокруга. За текущую неделю лимиты на вывоз мусора превышены не были.