РИАМО - 9 июл. Забытый в зоне прилета международного аэропорта «Домодедово» сотовый телефон обнаружили и вернули болельщику чемпионата мира по футболу из Перу, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения оперативники транспортной полиции установили, что заявитель забыл телефон у пункта обмена валют, затем зафиксировали гражданина, который нашел забытую вещь», - говорится в сообщении.

Ранее 29-летний футбольный болельщик из Перу обратился к полицейским в аэропорту «Домодедово» с просьбой помочь отыскать потерянный на территории аэровокзального комплекса телефон стоимостью 700 долларов.

Пассажир сообщил, что пользовался гаджетом в зоне международного прилета аэропорта. В настоящий момент гаджет вернули перуанцу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.