РИАМО - 9 июл. Количество учеников в детских футбольных спортивных школах может увеличиться после достойного выступления сборной России на чемпионате мира по футболу, а это поможет вырастить новых чемпионов, сообщил РИАМО в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«С точки зрения массового, детского спорта, я считаю, что любые победы, любые достижения сборной в любом виде спорта стимулируют мальчишек приходить в этот вид спорта, родителей отдавать в этот вид спорта детей. Когда в последние годы успех проявляет сборная по хоккею, мы видим, какой пул в хоккейных спортшколах. Туда действительно стремятся попасть дети, там серьезный отбор, самые способные попадают в те или иные спортивные школы. Я думаю, что сейчас такой же пик, такой же бум будет и в футбольных школах», - сказал Щитов.

Он отметил, что с количеством желающих попасть в спортивные школы растет число талантливых спортсменов, которые могут стать новыми чемпионами.

«Я думаю, что когда сборная побеждает, когда она показывает яркий футбол, то и ребятам, которые сегодня во дворе гоняют мяч, ходят в спортшколу, есть на кого равняться, к чему стремиться», - добавил Щитов.

Он отметил, что также следует уделять внимание развитию детского любительского футбола.

«В спортшколах, которые существуют при футбольных клубах, там действительно уже на очень высоком уровне идет подготовка, но для того, чтобы дети попадали в спортшколы, нужно, чтобы они впервые, что называется, потрогали мяч. И это происходит обычно во дворе», - добавил Щитов.

Игра 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия прошла в Сочи 7 июля. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.