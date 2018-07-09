РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 9 июл. Праздник «Экодвор», посвященный экологии и раздельному сбору мусора, пройдет в городском округе Ликино-Дулево 22 июля, в программе бесплатная ярмарка вещей, соседский обед и концерт, сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Интересный и полезный праздник, в рамках общероссийского проекта «Экодвор», посвященный экологии и раздельному сбору мусора, состоится на площади Центра культуры и досуга в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево 22 июля. В программе: дарярмарка и книговорот (бесплатная ярмарка полезных вещей), соседский обед за общим столом, развлечения, спортивная экоэстафета, творческие и кулинарные конкурсы, а также музыкальные выступления гостей праздника», – говорится в сообщении

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 17:00. На площади Центра культуры и досуга также будет работать пункт приема пластика, макулатуры и металла. Все собранный отходы отправят на вторичную переработку, чтобы превратить их в новые полезные вещи.