РИАМО - 9 июл. Более 2,4 тысячи нарушений жилищного законодательства выявили за неделю в Подмосковье, самое большое количество нарушений обнаружили в Пушкинском районе, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Со 2 по 6 июля 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2410 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 200 предписаний об их устранении и составлено 152 протокола об административной ответственности», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел инспекторы выписали 61 штраф на общую сумму 2,24 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в Пушкинском районе. Нарушителями оказались ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» и МУП «Лесной». Инспекторы оформили 14 административных дел за несоблюдение лицензионных требований, нарушение законодательства об энергоэффективности и правил безопасного использования газового оборудования.

В Дмитровском городском округе составили 10 протоколов на ООО «УК «Яхрома», ООО «УК ЖКХ» и ООО «СтройМонтажЦентр». У управляющих компаний муниципалитета выявили недоведение до собственников предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также невыполнение в установленный срок законных предписаний Госжилинспекции.

Соков отметил, что в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2,5 тысячах многоквартирных домов.

Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) обнаружили в 363 домах. Наибольшее их количество обнаружили в Пушкинском районе.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 286 домах. Больше всего их на территории городских округов Дмитровский (71), Красногорск (28) и Клин (21).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.