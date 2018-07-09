РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы в период со 2 по 8 июля ликвидировали почти 1,7 тысяч кубических метров мусора с несанкционированных свалок, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы выявлено 5 365 кубических метров навалов несанкционированного мусора. За неделю (2-8 июля – ред.) выполнены работы по ликвидации 1 тысяч 639 кубических метров мусора. Всего ликвидировано 4 912 кубических метров несанкционированных свалок, что составляет 95%. Работы продолжаются», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за прошедшую неделю выполнены работы по санитарной опиловке 23 и вырубке 12 деревьев. Во дворах силами управляющих компаний проводится ямочный ремонт, устранено 96 ям, площадью более 250 квадратных метров.

«За период с 29 июня по 5 июля 2018 года за ненадлежащее состояние и содержание территорий сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 17 постановлений на общую сумму 169 тысяч рублей. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора вынесли семь постановлений на сумму 7 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей местах», – отметил Ружицкий.