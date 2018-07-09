РИАМО – 9 июл. В России рост пенсий в следующем году может составить 7%, Минтруд и Минфин на данный момент определяют уровень индексации пенсий с учетом доходов от повышения пенсионного возраста, передает в понедельник ТАСС.

«Мы исходим из того, что будет закладываться индексация пенсий неработающим пенсионерам в среднем, как мы говорили, на одну тысячу рублей, это будет означать ежегодный прирост на 12 тысяч. Что касается 2019 года, индексация будет минимум 7% - это (на – ред.) 7% рост пенсий неработающих пенсионеров», – сказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Глава Минтруда добавил, что пока расчеты роста пенсий готовятся до 2024 года.

«Хотя расчеты, безусловно, есть на перспективу. Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько нам удастся реализовать текущие задачи. Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться», – отметил Топилин.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что размер средней пенсии в России с учетом доходов от повышения пенсионного возраста к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей.

Топилин отметил, что Минтруд не планирует ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе пересматривать предложенный возраст выхода на пенсию, поскольку все расчеты по увеличению размера выплат сделаны с учетом этих показателей.

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 – для мужчин.

«Обсуждение и подготовка ко второму чтению ситуацию каким-то образом будет прояснять... Но пока мы этого не планируем, безусловно. Все расчеты, все что связано с той индексацией, о которой я сказал, требуют именно такого подхода», – сказал Топилин, отвечая на вопрос, возможны ли изменения параметров пенсионного возраста ко второму чтению законопроекта.