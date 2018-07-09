РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Строительство набережной в парке «Пехорка» в подмосковной Балашихе завершат 20 июля, сообщила директор Объединенной дирекции парков горокруга Александра Медведева.

«Строительство набережной мы уже завершили на 80%. К 20 июля планируем полностью закончить работы», – сказала Медведева.

Она добавила, что в работах задействованы 60 человек. Сейчас они приступили к обустройству смотровой площадки, а именно к монтажу каркаса большого лежака на 150 мест и к укреплению берега сетчатыми ящиками из металлической проволоки, которые впоследствии будут заполнены камнем или щебнем.

«Рядом со смотровой площадкой мы заканчиваем строительство трех спортивных зон – для баскетбола, волейбола и настольного тенниса, а также для воркаута. Эти площадки будут открыты к концу недели», – отметила Медведева.

Реконструкция парка «Пехорка» в Балашихе началась в 2017 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Парки Подмосковья».