РИАМО - 9 июл. Каждый покупатель сможет приобрести не более двух мультимедийных колонок «Яндекс.Станция», продажи колонки начнутся в столице 10 июля, сообщил РИАМО в понедельник директор компании «Яндекс» по экспериментальным продуктам Константин Круглов.

С 10 июля в Москве стартуют продажи представленной в мае мультимедийной колонки «Яндекс.Станция» с голосовым помощником Алисой. Первая партия устройств поступит в магазин и музей «Яндекса» в Москве по адресу: улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

«Спрос на «Яндекс.Станцию» очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 тысяч заявок. Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки. Например, одну станцию можно взять себе, а вторую — в подарок друзьям или родственникам», - сказал Круглов.

По словам представителя пресс-службы компании, в магазине будет действовать демонстрационная зона, где любой желающий сможет рассмотреть «Яндекс.Станцию», послушать музыку, посмотреть видео, пообщаться с Алисой. В первый день продаж в демозоне будут находиться сотрудники «Яндекса», которые участвовали в создании устройства. Они расскажут о возможностях устройства и ответят на интересующие вопросы.

Собеседник агентства добавил, что «Яндекс.Станции» из первой партии будут в продаже только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели прием предварительных заказов на станцию откроет beru.ru - новый маркетплейс «Яндекс.Маркета». Оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России.

«Яндекс.Станция» — первое устройство, разработанное в «Яндексе». Она играет музыку с отличным качеством, находит фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики и показывает их на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь.