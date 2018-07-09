РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В микрорайоне Львовский Подольска специалисты государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» заделали яму на Московской улице по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать яму в микрорайоне Львовский на Московской улице. Он отметил, что яма на дороге глубокая и широкая.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части дороги Старосимферопольского шоссе (Московская улица – ред.) и сообщает, что указанная автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Голосование проходит на портале «Добродел». Жители Подмосковья, в том числе и Подольска, могут самостоятельно выбрать какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку.