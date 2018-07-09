РИАМО - 9 июл. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство жилого пятисекционного дома в Ленинском районе и обнаружили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области в рамках акции «Осторожно, каникулы!» проверена строительная площадка, где возводится жилой дом, входящий в состав группы многоэтажных домов «Квартал-Центр», расположенного на улице Текстильная в поселке Володарского Ленинского района», - говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, в ходе проверки обнаружено, что целостность ограждения строительной площадки была нарушена, на объекте отсутствовал пункт мойки колес.

Участники строительства приступили к устранению выявленных нарушений.

«В летний каникулярный период важно напомнить участникам строительства о неукоснительном соблюдении норм безопасности при организации строительного производства, не допустить проникновения детей на стройплощадку», – отметил Гарибян.

Площадь пятисекционного жилого дома №7 переменной этажности (восемь - десять) составит 17,63 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на 170 квартир, среди которых: 87 однокомнатных, 70 двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 8,4 тысячи квадратных метров.

«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы второго - пятого этажей. Возведение здания ведется в соответствии с графиком», – уточнил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья.

Плановое завершение строительства объекта – третий квартал 2019 года.

Застройщиком объекта выступает ООО «Солнечный Парк». Строительство ведется за счет средств инвестора.

Основная цель акции «Осторожно, каникулы!» - напомнить участникам строительства о соблюдении требований безопасности при строительстве объектов. Проверки в рамках акции продлятся до конца лета.