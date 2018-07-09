РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Сотрудники полка полиции ГУ МВД России по Московской области сдали кровь для детей, которые проходят лечение в областном онкологическом диспансере, расположенном в Балашихе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«На базе полка полиции при участии членов благотворительного фонда прошла акция под лозунгом «Стань донором – подари каплю жизни». Донорская кровь необходима тяжелобольным детям, проходящим лечение в Московском областном онкологическом диспансере города Балашиха», – говорится в сообщении.

Инициатором акции «Стань донором – подари каплю жизни» стали сотрудники полка полиции. В будущем они планируют сделать подобные мероприятия регулярными.