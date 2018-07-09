РИАМО - 9 июл. В Подмосковье из оборота изъяли почти 500 литров спиртосодержащей продукции, хозяйствующие субъекты и должностные лица оштрафовали на общую сумму в 170 тысяч рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области по состоянию на 5 июля 2018 года во исполнение приказа Роспотребнадзора от 27 апреля 2018 года №271 «О проведении внеплановых проверок производства и оборота спиртосодержащей продукции» изъято из оборота 534 единицы пищевой и 290 единиц непищевой спиртосодержащей продукции общим объемом 484,306 литра», — говорится в сообщении.

К ответственности привлекли 10 хозяйствующих субъектов и 20 должностных лиц. Они были оштрафованы на общую сумму 170 тысяч рублей.

Жителей Подмосковья призвали сообщать о незаконной продаже непищевой спиртосодержащей продукции по телефонам 8(498)684-48-03, 8(495)586-10-78.