РИАМО - 9 июл. Сети газоснабжения поменяли в 125 московских домах с начала 2018 года, до конца года планируют отремонтировать газопровод в более чем 600 домах в столице, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.
«С начала 2018 года в рамках реализации программы капитального ремонта в Москве Фонд капитального ремонта многоквартирных домов заменил систему газоснабжения в 125 домах. Всего до конца года планируется завершить ремонт системы газоснабжения более чем в 600 домах», – говорится в сообщении.
Всего в Москве более 30 тысяч многоквартирных домов, из них 20 тысяч газифицированы. Проектная документация разрабатывается индивидуально для каждого дома. Ремонт осуществляют одномоментно по всему стояку.
С начала 2018 года в рамках реализации программы капитального ремонта в Москве @fond_mos_ru заменил систему газоснабжения в 125 домах. Всего до конца года планируется завершить ремонт системы газоснабжения более чем в 600 домах. #новостикгх #фкр #капремонт #газ #энергетика pic.twitter.com/iKUlA3spbC— Городское хозяйство (@infocentrkgh) 9 июля 2018 г.
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