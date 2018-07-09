РИАМО - 9 июл. Сети газоснабжения поменяли в 125 московских домах с начала 2018 года, до конца года планируют отремонтировать газопровод в более чем 600 домах в столице, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«С начала 2018 года в рамках реализации программы капитального ремонта в Москве Фонд капитального ремонта многоквартирных домов заменил систему газоснабжения в 125 домах. Всего до конца года планируется завершить ремонт системы газоснабжения более чем в 600 домах», – говорится в сообщении.

Всего в Москве более 30 тысяч многоквартирных домов, из них 20 тысяч газифицированы. Проектная документация разрабатывается индивидуально для каждого дома. Ремонт осуществляют одномоментно по всему стояку.