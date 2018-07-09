РИАМО - 9 июл. Центральная пригородная пассажирская компания 12 июля проведет экскурсионную поездку «Парк «Патриот»: для настоящих мужчин», говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Путешественники побывают в одном из самых популярных мест Подмосковья – в парке «Патриот» (Одинцовский район – ред.). В рамках тура они посетят военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр», – говорится в сообщении.

Также посетители увидят лучшие образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.

Принять участие в туре смогут как российские, так и иностранные путешественники. На протяжении всего дня группу сопровождает гид-переводчик. Из Москвы в Голицыно туристы доедут на комфортабельном экспрессе ЦППК. Время в пути – один час.

Для того, чтобы присоединиться к экскурсии, нужно заполнить форму http://travel.central-ppk.ru/fifatrips_details.php?page=3109 или позвонить по номерам:8(495)142-73-27; 8(495)109-07-27.

Экскурсия в парк «Патриот» входит в список тематических поездок, специально подготовленных для болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.