РИАМО – 9 июл. Травматический пистолет обнаружили у известного российского каскадера Александра Иншакова, с ним его задержали в центре Москвы, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Каскадер был задержан после обнаружения у него травматического пистолета, ношение которого запрещено на время проведения в России чемпионата мира по футболу», - сказал сотрудник Федеральной службы охраны РФ.

Иншакова доставили в Пресненский отдел полиции для дачи показаний. Сотрудники правоохранительных органов оформили произошедшее как административное правонарушение и изъяли оружие.

Актер объяснил в ходе дачи показаний, что имеет разрешение на ношение оружия, однако совсем забыл о действующем указе на время футбольного турнира.

Оборот гражданского и служебного оружия запретили в период с 25 мая по 25 июля 2018 года из-за проведения чемпионата мира по футболу-2018.

Понятие «оборот оружия» включает в себя: изготовление, продажу, оформление, ношение, транспортировку и стрельбу. Купить ружье, нарезной карабин, травматический пистолет и любые патроны в указанные даты нельзя.

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