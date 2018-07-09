РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Для жителей городского округа Люберцы до 31 июля будут работать 11 ярмарочных площадок, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ярмарки в городском округе Люберцы организуются в соответствии со сводным перечнем мест проведения ярмарок на территории Московской области. На 1 июля 2018 года в перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа включено 11 ярмарочных площадок, из которых 7 расположены на территории Люберец, две – в поселке Томилино, по одной – в поселках Малаховка и Октябрьский», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в соответствии с постановлением правительства Московской области «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» на каждой ярмарочной площадке проводятся две ярмарки в месяц, из которых одна выходного дня (пятница, суббота, воскресение) и сезонная (7 дней).

«В течение месяца на территории городского округа Люберцы проводится 22 ярмарки, 11 – выходного дня, и 11 - сезонных. Все ярмарки реализуют универсальный ассортимент товаров. Торговля начинается в 9:00 и заканчивается в 20:00», - добавил Ружицкий.