РИАМО - 9 июл. Под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева 10 июля пройдет расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители различных ведомств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«10 июля в 9:30 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства региона», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.