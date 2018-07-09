РИАМО - 9 июл. Крупная овощная ярмарка прошла с 7 по 8 июля в городском округе Луховицы, за два дня на ней реализовали более 3,8 тонны огурцов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На ярмарке было организовано 106 торговых мест, при этом 75 из них заняли местные предприниматели городского округа Луховицы. Благоприятная погода и знаменитый «Луховицкий огурец» способствовали большой покупательской активности. Он же стал лидером продаж среди овощей - реализовано более 3,8 тонны», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Также большой популярностью пользовался молодой картофель – его реализовано 1,5 тонны (от 28 рублей за килограмм), помидоры – реализовано 500 килограммов (от 150 рублей за килограмм), кабачки – реализовано 300 килограмм (от 40 рублей за килограмм), капуста – 300 килограмм (40 рублей за килограмм), перец сладкий – 100 килограммов (150 рублей за килограмм).