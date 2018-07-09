РИАМО - 9 июл. На федеральном портале для добровольцев зарегистрировалось более 1,2 тысячи волонтеров из Подмосковья, каждый из них обзавелся электронной книжкой, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Электронный реестр волонтеров ведется с 2018 года на федеральном информационном портале ЕИС «Добровольцы России». По состоянию на конец июня в нем зарегистрировано более 1,2 тысячи волонтеров Московской области», - сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она также добавила, что все подмосковные волонтеры уже обзавелись электронными книжками.

«Электронные книжки волонтеров уже есть у каждого зарегистрированного волонтера в системе ЕИС «Добровольцы России», - отметила Плещева.

Волонтеры Московской области осуществляют свою деятельность в различных направлениях, таких как: экологическое волонтерство, донорство, патриотическое, событийное, социальное, спортивное добровольчество, поисковая работа (работа по поиску пропавших людей), волонтерство в чрезвычайных ситуациях, охрана правопорядка - добровольные молодежные дружины, православное волонтерство и других.