РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Божественная литургия и крестный ход пройдут 21 июля в Казанском храме подмосковных Котельников в престольный праздник Казанской иконы Божией Матери, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать первого июля в Казанском храме в Котельниках пройдет престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. Приглашаем всех желающих на праздничное мероприятие», - говорится в сообщении.

Божественная литургия начнется в 9:00. Затем прочитают акафист Казанской иконе Пресвятой Богородицы, состоится крестный ход. В конце праздника на первом этаже храма пройдет трапеза.