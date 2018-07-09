РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. На улице Южная в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи спилили кусты и деревья, которые закрывали обзор на проезжую часть, сообщается на портале «Добродел».

Житель микрорайона рассказал на портале «Добродел» о плохом обзоре для водителей, выезжающих с улицы Южная. По словам мужчины, обзор ограничивают кусты и деревья, которые он и предложил спились. Администрация города рассмотрела данное обращение.

«Работы по устранению несанкционированной помехи на проезжей части автомобильной дороги улицы Южная выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы городской администрации Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.