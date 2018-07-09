РИАМО - 9 июл. Кампус для волонтеров начал работу на форуме «Я – гражданин Подмосковья», стартовавшем в понедельник в Егорьевске, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В Московской области идет постоянная работа с волонтерами. Как в повседневной жизни, так и в рамках форума «Я - гражданин Подмосковья», который стартует сегодня и продлится до 29 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. Для опытных волонтеров и молодежи, желающей стать добровольцами, все пять смен форума работает кампус #ЯволонтерМО, звездным наставником которого стал Дмитрий Поликанов», - сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что ребятам расскажут, как организовано волонтерское движение в Московской области и в России. Ценным опытом поделятся профильные эксперты

Для поддержки волонтеров Московской области и организации их работы, а также определения приоритетных направлений развития добровольчества в Московской области в этом году создан Координационный совет в сфере добровольчества (волонтерства) при губернаторе Подмосковья.

В Координационный совет вошли 24 человека, среди которых: депутат Московской областной думы, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая (председатель совета), член муниципальной общественной палаты Долгопрудного, певица, супруга солиста группы «Дюна» Наталья Сенчукова, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, члены Общественной палаты Московской области, представители волонтерских, некоммерческих и общественных организаций Подмосковья.

Молодежный образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья-2018» пройдет в Егорьевске по 29 июля. По итогам форума наставники ряда кампусов отберут лучших участников и отрекомендуют этих ребят на должности советников при главе муниципалитета по направлению, которым они занимались на форуме в своем кампусе.