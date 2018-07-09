РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик 10 июля приступит к благоустройству дворовой территории на улице Советская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск с 10 июля на улице Советская, дом №11, начинаются работы по благоустройству дворовой территории, убедительно просим жителей не парковать автомобили во дворе на время производства работ. В рамках благоустройства будут установлены дополнительные светильники уличного освещения, осуществлен ремонт внутридворовой дороги, тротуаров. Помимо этого, произведут уширение проезжей части со стороны дороги на улице Советская и обустроят парковки со стороны улицы Садовая», - говорится в сообщении.

В данном дворе в 2017 году была установлена детская площадка по губернаторской программе «Наше Подмосковье», в том же году по итогам голосования на портале «Добродел», двор попал в перечень адресов, на которых будет проведено благоустройство.

Всего же на территории Климовска комплексному благоустройству подвергнутся семь дворовых территорий: двор на улице Советская, дом №11; двор по улице Луговой переулок, дом №20А; двор, который состоит из улицы Садовая, домов №№4, 6, 10 и улицы Рощинская, домов №№16,18. Помимо этого, будет благоустроен двор, который состоит из домов №№9, 11, 13,15, 15А по улице Рощинская и домов №№13,13А,13Б по улице Советская, а также двор по улице Революции, дома №№1, 3.

«Также будет благоустроен двор, который состоит из дома №3 по проспекту 50 лет Октября, дома №9/1 по улице Заводская и дома №8/5 по улице Дмитрия Холодова, и двор, который состоит из домов №№7/7, 9, 11, 11А по проспекту 50 лет Октября», - заключатся в материале.