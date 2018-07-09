РИАМО - 9 июл. В 2018 году в Подмосковье жильем планируют обеспечить около 700 детей-сирот, за последние пять лет квартиры получили уже более 3 тысяч сирот, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В текущем году в Московской области жилье получили уже 230 детей-сирот. Всего же до конца года запланировано обеспечить жильем 696 детей-сирот», – сказала Забралова.

Как добавила в свою очередь министр образования Московской области Марина Захарова, за последние пять лет жилье получили 3048 детей-сирот.

«За последние пять лет на обеспечение детей-сирот жильем из областного бюджета было потрачено 7,5 миллиардов рублей. В половине случаев жилье выделяется в домах-новостройках», – подчеркнула Захарова.

Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

Государственная политика Московской области направлена на стимулирование усыновления и приема детей в семьи. Так, в 2013 году был принят закон, увеличивший в два раза (до 25 тысяч рублей) размер вознаграждения приемных родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Усыновителям выплачиваются единовременное пособие – 30 тысяч рублей — и ежемесячное пособие – 10 тысяч рублей.