РИАМО – 9 июл. Министерство строительного комплекса Московской области организовало работу горячей линии для участников долевого строительства объектов ГК Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя Подмосковья.

Звонки принимаются по номеру: 8(498)602-84-64.

«Горячая линия открыта с целью консультирования граждан по интересующим вопросам. Информационная поддержка оказывается специалистами Управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства», – сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Получить необходимую консультацию можно в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Кроме того, на сайте министерства стройкомплекса Московской области создан раздел, посвященный вопросам завершения строительства объектов ГК Urban Group, в котором размещаются актуальные сведения (памятка участнику долевого строительства, образец заявления о включении в реестр требований кредиторов, образец заявления о включении в реестр требований о передаче жилого помещения при банкротстве застройщика).