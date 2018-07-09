РИАМО - 9 июл. Две улицы и центральную площадь, которые появятся в рамках жилого комплекса «Скандинавия» в Коммунарке, назовут в честь выдающихся скандинавских деятелей искусств, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Соответствующее решение принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц города Москвы, в ТиНАО уже стало традицией называть улицы в честь российских и зарубежных писателей, художников, ученых», – сказал глава департамента Владимир Жидкин.

Одна из магистральных улиц в Коммунарке получит имя норвежского композитора Эдварда Грига. Она начнется от улицы Александры Монаховой и протянется через весь жилой комплекс, связывая Коммунарку, Западное Бутово и несколько ключевых объектов социальной инфраструктуры ЖК «Скандинавия».

Вторая улица, которая начнется как автомобильно-пешеходный маршрут от улицы Липовый парк до площади Туве Янссон, а оттуда до ЖК «Белые ночи» продолжится как большой променад, станет Скандинавским бульваром.

В названии площади, которая станет основной точкой притяжения на центральной пешеходной улице жилого комплекса, будет увековечено имя финской писательницы Туве Янссон. Она получила мировую известность благодаря серии сказок о муми-троллях. В 1966 году писательнице была присуждена Премия имени Х. К. Андерсена, которую называют «нобелевкой в детской литературе», а сегодня ее именем названа премия за вклад в детскую и молодежную культуру.

Девелопером этого проекта выступила ГК «А101», заключается в релизе.