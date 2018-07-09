РИАМО - 9 июл. Мосгорсуд оставил без изменений апелляционную жалобу на арест водителя, ставшего виновником резонансной аварии на улице Ильинка в центре Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«По Анарбеку уулу Чынгызу решение оставлено без изменения», - сказал собеседник агентства.

Авария с участием автомобиля такси произошла вечером 16 июня на улице Ильинка. При наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан – две гражданки Мексики, одна – Украины. Задержанным водителем такси оказался 28-летний уроженец Киргизии. Таганский суд заключил Анарбека уулу Чынгыза под стражу до 16 августа.

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