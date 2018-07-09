РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В подмосковных Люберцах с начала 2018 года привели в надлежащее состояние 60 детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В территориальном отделе №15 Госадмтехнадзора Московской области по городскому округу Люберцы подвели итоги работы в первом полугодии 2018 года.

«Всего было приведено в порядок 682 объекта. Устранены 60 нарушений в содержании детских игровых площадок, в том числе в 32 случаях отсутствовала своевременная уборка территории площадок, а в 28 зафиксировали несоблюдение норм безопасности при монтаже оборудования, отсутствие периодических осмотров и технического обслуживания игровых элементов», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что за полугодие стали более благоустроенными и безопасными детские площадки в поселениях Томилино, Малаховка и Красково, а также на Октябрьском проспекте в Люберцах.

«Устранены 42 незаконных рекламных объекта на улице Южной, а также в поселках Октябрьский, Малаховка и Томилино», – уточнила Витушева.

Среди общего числа поднадзорных объектов Госадмтехнадзора больше всего в Люберцах привели в надлежащее состояние придомовые территории. За некачественную уборку территорий и наличие навалов мусора к административной ответственности было привлечено 357 нарушителей. В итоге освободили от мусора территории на улицах 8 Марта, Побратимов, Вертолетной, а также на проспектах Гагарина, Октябрьском, в поселениях Красково, Малаховка и Томилино.

Как и в 2017 году, в надзорных мероприятиях участвовали внештатные инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья, активисты общественной молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России», представители общественных организаций и неравнодушные граждане.

«Каждый участок подмосковной земли должен содержаться в чистоте и порядке, как того требует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вовремя выявить и добиться устранения нарушений – основная задача Госадмтехнадзора Московской области», – заключила Витушева.