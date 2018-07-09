РИАМО - 9 июл. В Щелковском районе ввели в эксплуатацию многоквартирный дом, в строительство которого инвестировали средства 124 дольщика, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Многоквартирный дом №2, расположенный в сельском поселении Трубниковское поселка Литвиново Щелковского муниципального района, получил разрешение на ввод в эксплуатацию», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Застройщиком объекта является ООО «СервисСтрой». В настоящее время в отношении данной компании ввиду ее финансовой несостоятельности Арбитражным судом Москвы введена процедура банкротства – наблюдение.

Строительство указанного дома было завершено в 2017 году, также в декабре прошлого года объекту было выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Жилой дом имеет переменную этажность (7-8-10 этажей) и включает 124 квартиры. В связи с несоблюдением изначальных сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир гражданам, были нарушены права участников долевого строительства.

«Ввод дома в эксплуатацию позволит восстановить нарушенные права 124 пострадавших граждан», – резюмировал Тагиев.