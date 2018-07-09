РИАМО - 9 июл. В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», в которой принимает участие делегация Подмосковья под руководством заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства инвестиций и инноваций.

«В понедельник первый заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов проведет ряд встреч с иностранными инвесторами в сферах производства металлообрабатывающего и токарно-фрезерного оборудования, производства охлаждающих жидкостей», – говорится в сообщении.

Во второй день выставки 10 июля Буцаев примет участие в тематическом треке «Интегрированные технологии в промышленности: какие решения работают», а также в стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Кроме того, завтра у нас запланировано более десяти встреч с руководителями иностранных компаний о возможной локализации производств в Московской области. Это предприятия, которые занимаются созданием отопительного оборудования, систем промышленного кондиционирования, изготовлением промышленных роботов, насосного оборудования. Также проведем переговоры с представителями компаний в области машиностроения, металлообработки, технологии переработки и утилизации, электротехники, производства инженерно-монтажных устройств», – отметил Буцаев.

На выставке представлены предприятия, которые имеют производственные площадки на территории Московской области, – «АТМ Групп», DMG MORI, «Радиоприборснаб», «Приводы AUMA», «Вертолеты России». Международная выставка «ИННОПРОМ» продлится до 12 июля.