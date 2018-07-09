РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Супругам Владимиру и Елене Можиным в Королеве вручили медаль «За любовь и верность», в честь Дня семьи, любви и верности подарки получили молодожены и юбиляры, сообщила «РИАМО в Королеве» сотрудница городского отдела ЗАГС.

Вручила медаль супружеской паре заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева во время торжественного празднования Дня семьи, любви и верности.

«Медалью «За любовь и верность» награждена супружеская пара из Королева Владимир и Елена Можины. Также в этот праздник мы чествовали юбиляров Алексея и Алину Ткачук, отметивших 50 лет совместной жизни, и Сергея и Алю Хохловых, проживших вместе 55 лет», - сказала сотрудница ЗАГСа.

В этом году медалью «За любовь и верность» награждены 68 семейных пар Подмосковья, проживших в браке 25 и более лет, достойно воспитавших детей, внесших огромный вклад в общественную жизнь.