РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В городском округе Люберцы до 15 ноября 2018 года планируют заменить 69 остановочных павильонов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году будут проведены работы по замене 69 остановочных павильонов муниципальной сети. В настоящий момент формируется конкурсная документация. Установка их начнется в конце августа. Завершить работы планируется до 15 ноября текущего года», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что проработан вопрос и по остановкам региональной сети. Согласно дорожной карте Московской области, публикация закупки должна быть произведена до 18 июля.