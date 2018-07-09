РИАМО - 9 июл. За первое полугодие 2018 года на территории Подмосковья открыто почти 33 тысячи новых предприятий малого и среднего бизнеса, в этой сфере, по сравнению с первым полугодием 2017-го, наблюдается рост, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы в Московской области, за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 32956 вновь созданных субъектов МСП.

«Зарегистрированные юридические лица — 6484 субъекта. Из них 729 предприятий заняты в производственной сфере, в сфере услуг задействованы 3199 компаний. При этом, надо сказать, что мы наблюдаем рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2017-го в Подмосковье количество вновь созданных предприятий составляло 28863 субъекта», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Количество индивидуальных предпринимателей от общего числа открытых в этом году – 26472 субъекта.