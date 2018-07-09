РИАМО - 9 июл. В парке «Остров Мечты» Москвы появятся три тематические зоны, созданные совместно с российскими художниками и дизайнерами, они будут посвящены героям известных сказок – «Снежная королева», «Буратино» и «Маугли», говорится в сообщении пресс-службы ГК «Регионы».

В сентябре следующего года в Москве планируется открытие крупнейшего крытого всесезонного парка аттракционов «Остров Мечты».

«Планируется создать три тематические зоны, которые будут посвящены героям известных сказок («Снежная королева», «Буратино» и «Маугли»). Персонажи этих сказок хорошо известны и взрослым, и детям», - говорится в сообщении.

Дизайн тематического пространства и образы героев разрабатывались совместно с российскими художниками и дизайнерами на протяжении 3 лет. За это время было задействовано более 200 художников со всей страны.

Перед ними стояла сложная творческая задача – создать новые образы всем известных литературных персонажей. Работа над собственными героями началась в 2015 году, за это время была сформирована уникальная креативная команда – художники, сценаристы, писатели, режиссеры, аниматоры, режиссеры аттракционов.

Новые герои будут использованы при создании собственных тематических зон парка «Остров Мечты»: «Снежная Королева», «Затерянный мир», «Буратино». Одна из тематических зон будет посвящена известному герою сказки Алексея Толстого - Буратино. Тематическое пространство будет включать в себя кукольный театр и магазин игрушек в виде домика, в котором будет жить известный всем персонаж сказки Папа Карло.

В разработке постановок спектаклей и образов персонажей кукольного театра также участвовали российские художники и дизайнеры. Для тематической зоны «Снежная Королева» закуплен 4D-аттракцион известного производителя мультимедийного оборудования Kraftwerk Living Technologies.

В парке «Остров Мечты» будут установлены самые современные европейские аттракционы, большая часть которых уникальна и разрабатывается индивидуально. Например, с новым образом Маугли можно будет познакомиться в тематической зоне «Затерянный мир», где будет сразу 8 аттракционов.

«Сейчас уже готовы 24 персонажа, каждый из которых абсолютно уникален. Мы создаем новые образы, которые будут понятны современным детям. Мы искали молодых и талантливых художников по всей стране, мы просмотрели сотни эскизов, провели огромное количество художественных советов прежде чем мы утвердили финальные варианты. Ведущая голливудская студия будет делать фильмы для мультимедийных аттракционов», - сказал генеральный директор «РЕГИОНЫ-Энтертеймент» Борис Пищик.