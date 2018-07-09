РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. К списку ремонтируемых дорог в 2018 году в городском округе Люберцы добавились две улицы, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках ремонта дорог в округе завершены работы первой волны. Приступили к ремонту второй волны, в которую входят 18 дорог. В настоящее время работы ведутся на пяти участках. Дополнительно в ремонт включили две дороги – на улице Карла Либкнехта и Зеленом переулке. Они являются грунтовыми и будут отремонтированы до сентября», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что ямочный ремонт на минувшей неделе, со 2 по 8 июля, проводился на автодороге «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» в районе Панковской эстакады. Всего там заделали 23 ямы, это 65 квадратных метров.

«За неделю (2-8 июля – ред.) вывезено и утилизировано мусора и смета порядка 93 кубических метров, окошено 30 километров газонов. Сотрудники ГИБДД выявили 478 нарушений ПДД, эвакуировали 72 транспортных средства, выписали штрафов на сумму 532 тысячи рублей», – добавил Ружицкий.