РИАМО - 9 июл. В центре Москвы завершили строительство нового здания посольства Швейцарии, объект планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возведен на территории действующего посольства по адресу: переулок Огородная слобода, дом №2/5 (ЦАО, Басманный район).

«Застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Общая площадь нового трехэтажного здания – 6,2 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Застройщик готовит документы для ввода нового здания посольства в эксплуатацию. Планируемый срок сдачи объекта – третий квартал этого года.