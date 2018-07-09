РИАМО – 9 июл. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что пенсии вырастут на 35% к 2024 году, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что были подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые улучшат положение неработающих пенсионеров.

«Размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму 1 тысяча рублей, а к концу шестилетнего периода – в 2024 году – мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей», – сказал Силуанов.

Ранее на сайте издания сообщалось, что повышение годового дохода пенсионера на 12 тысяч рублей в 2019 году не потребует выделения бюджетных средств.

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется в 2019 году.