РИАМО - 9 июл. В понедельник в Москве выпадет около 12 миллиметров осадков, что составляет порядка 12% от месячной нормы, в Подмосковье за день ожидается выпадение до 10 миллиметров осадков, сообщил РИАМО дежурный сотрудник Росгидромета.

«С 9 утра в Москве выпало около 5 миллиметров осадков. За оставшийся день выпадет еще около 7 миллиметров – всего получается 12 миллиметров осадков за день. При месячной норме в июле в 94 миллиметра – это около 12%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Московской области за этот же период выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков.

За прошедшие сутки в столице выпало более 50% от месячной нормы осадков. На станции на Балчуге зафиксировали рекордное число осадков — 49 миллиметров за сутки. Сильные дожди ночью 8 июля также наблюдались в Солнечногорске — 27 миллиметров, в Домодедове и Клину — 21 миллиметр, в Истре — 18 миллиметров.