РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В подмосковных Люберцах продолжают ремонтировать тротуары, с начала 2018 года в горокруге обновили 27 тротуаров, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Выполняется ремонт тротуаров. За минувшую неделю, со 2 по 8 июля, обновили четыре тротуара – у мемориального комплекса «Вечный огонь» на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Власова, у храма Преображения Господня на Октябрьском проспекте, у дома №19 по улице Юбилейная и у дома №38 по улице Кирова. С начала сезона проведен ремонт 27 тротуаров, 15 объектов находятся в работе. Все работы будут завершены до сентября», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за минувшую неделю проводились работы по очистке посадочных площадок, демонтажу рекламы на автобусных павильонах, покосу травы и уборке вдоль автомобильных дорог, также провели обрезку кустарников с обочин, ликвидировали опасные деревьев, поправили и установили дорожные знаки, устранили подтопления автомобильной дороги Хлыстово-Мотяково-Новый Милет.

«Седьмого июля управлением дорожного хозяйства совместно с предприятиями городского округа Люберцы проведена внеплановая уборка Красковского шоссе вдоль дороги. В уборке были задействованы предприятия округа, работало порядка 10 единиц техники», - отметил Ружицкий.