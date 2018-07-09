РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Традиционный фестиваль сладостей в подмосковных Люберцах пройдет 14 июля, его перенесли из парка «Наташинские пруды» в Центральный парк, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

«Второй фестиваль сладостей в Люберцах, который пройдет 14 июля, перенесли в Центральный парк. Начало в 11:00», - сказала Муравьева.

Вход на фестиваль свободный. Жители Люберец смогут купить сладости у кондитеров. Будут работать фотозоны.

Организатором является сообщество «Мама оффлайн». Первый фестиваль сладостей провели в Люберцах в 2017 году.

Сообщество «Мама оффлайн» образовалось в Люберцах в октябре 2013 года. Неравнодушные мамы города выступают за живое общение и обмен опытом. Они постоянно организуют семейные фестивали и праздники, принимают участие во всех крупных мероприятиях Люберец.