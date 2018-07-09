РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Подрядная организация подняла со дна реки Малашки подмосковной Балашихи около 30 тысяч кубических метров ила, в том числе вывезла мусор, сообщил руководитель компании-подрядчика Игорь Чебышев.

«Сейчас мы находимся на реке Малашка – это приток Пехорки. В прошлом году, в рамках программы губернатора Московской области, мы приступили к реабилитации рек. С данного участка, протяженность которого составляет 4,5 километра (всего реки поделены на 17 участков) было вывезено около 30 тысяч кубических метров донных отложений и около 100 кубических метров мусора – в основном, сухостоя», - сказал Чебышев.

Он добавил, что в настоящий момент устраняются недочеты, выявленные по итогам первого этапа экологической реабилитации реки – убирается мусор, формируются берега, размытые в ходе весенних паводков. Работы на данном участке будут полностью завершены к 15 июля.

«Очень радует, что в 2017 году стартовала программа по реабилитации рек Пехорка и Малашка. Хочется жить в экологически безопасном городе – и первые шаги в данном направлении уже сделаны. Конечно, процесс этот будет не быстрым, но главное, что в конечном итоге жители Балашихи увидят чистые реки, оборудованные зонами отдыха», - сказала жительница микрорайона «Новый свет» Галина Колесникова.