РИАМО - 9 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Арт-телеком» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение администрации городского поселения Лесной Пушкинского района о внесении сведений в отношении ООО «Арт-телеком» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по модернизации сети линий уличного освещения.

«По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Арт-телеком» – подлежащими включению в РНП. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд», – говорится в сообщении.

Арбитраж отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.