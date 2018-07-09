РИАМО - 9 июл. Свыше 800 пациентов с сосудистыми заболеваниями прошли лечение в подмосковной Дрезне с начала текущего года, в день врачи проводят по пять-шесть операций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«За первое полугодие этого года в отделении сосудистой хирургии Дрезненской городской больницы прошли лечение более 800 человек. Это единственное учреждение в Московской области, где на таком высоком уровне оказывается помощь пациентам с заболеваниями вен и сосудов, в том числе – варикозным расширением, тромбофлебитом и другими болезнями», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он также отметил высокий уровень профессионализма врачей и медицинского персонала, работающих в отделении, благодаря которым удается оказывать качественную медицинскую помощь пациентам. В отделении сосудистой хирургии работают 27 человек, 80% специалистов имеют высшую и первую квалификационные категории.

«Лечение пациентов осуществляется медикаментозным способом и в крайних случаях — операционным, через небольшие проколы на теле. Это сокращает период реабилитации пациента и сводит к минимум послеоперационные осложнения. В день врачи проводят по пять-шесть операций», – добавил Марков.

По словам министра, в учреждении проходят лечение в основном жители Орехово-Зуева, но также за помощью обращаются пациенты из других муниципалитетов Подмосковья и других регионов, например, Челябинской области.