РИАМО - 9 июл. Труп сотрудницы ГБУ «Жилищник Дмитровского района» Москвы нашли с телесными повреждения в здании компании, в ее убийстве подозревают слесаря организации, сообщается на сайте СК РФ по столице.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия, вечером 8 июля 2018 года в помещении ГБУ «Жилищник Дмитровского района» города Москвы обнаружено тело сотрудницы 1961 года рождения с раной в височно-затылочной области», – говорится в сообщении.

Благодаря совместной работе сотрудников следствия и силовой поддержки Росгвардии задержан подозреваемый, который работал слесарем в данной организации.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, и решен вопрос об избрании ему меры пресечения.