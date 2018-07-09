РИАМО - 9 июл. Молодого человека, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы, задержали в столице, сообщается на сайте СК РФ по городу.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть).

«По данным следствия, 8 июля 2018 года возле кафе, расположенного по 1-ой Тверской-Ямской улице, в ходе завязавшейся драки одному из мужчин 1988 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего последний от полученных телесных повреждений скончался на месте», – говорится в сообщении.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан молодой человек 1997 года рождения.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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