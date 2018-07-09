РИАМО - 9 июл. Молодого человека, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы, задержали в столице, сообщается на сайте СК РФ по городу.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть).
По подозрению в совершении указанного преступления задержан молодой человек 1997 года рождения.
Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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