РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В поселении Томилино подмосковных Люберец грузовая «Газель» врезалась в бордюр, после чего загорелась, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«ДТП произошло около 13:30 в понедельник. Возле торгового дома «Томилино» в одноименном поселении грузовая «Газель» врезалась в бордюр возле остановки и загорелась. Сотрудники ГИБДД сразу перекрыли движение», - сказал очевидец.

По его словам, на месте работают две пожарные машины. Сейчас автомобили на данной дороге едут по одной полосе, возник небольшой затор.

«Я надеюсь, что с водителем все в порядке, потому что машина сгорела полностью, вместе с салоном, колесами. Сгорел даже навес на грузовом отсеке», - заключил очевидец.